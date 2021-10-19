«ПСЖ» рассчитывает обменять Икарди на Агуэро

Дата публикации: 19-10-2021

По данным «El Nacional», «ПСЖ» может договориться о переходе Серхио Агуэро. Парижская команда хочет предложить «Барселоне» обмен. За игрока каталонцев французы намерены отдать Мауро Икарди.



В числе вероятных причин подобного обмена называется желание Месси, перебравшего этим летом в «ПСЖ», играть вместе с Агуэро, с которым его связывают дружеские отношения. Примечательно, что сам Агуэро ранее говорил о желании выступать в команде с Месси. Ради этого он перебрался из «Манчестер Сити» в «Барселону», а уход Лионеля сильно расстроил его. При этом Икарди добиться взаимопонимания с Месси пока не удалось.



Дебют Агуэро в составе каталонцев состоялся 17-го октября в поединке с «Валенсией». В сезоне 21/22 на счету Икарди 11 встреч за «ПСЖ», в которых он отличился 3 голами.