Лондонский «Арсенал» нацелился на Бэйла

Дата публикации: 19-10-2021

Карьера Гарета Бэйла может продолжиться на Туманном Альбионе. Подписать 32-летнего форварда планирует «Арсенал». Договориться о переходе валлийца «пушкари» намерены этой зимой. Об этом утверждает «Defensa Central».



Бэйл связан с «Реалом» контрактом до лета 2022 года. Трансфер нападающего сборной Уэльса обошелся мадридцам в 101 млн евро. Сделка состоялась в 2013 году. Минувший розыгрыш АПЛ Гарет провел в составе «Тоттенхэма» на правах аренды. В его активе 20 поединков (11 забитых мячей, 2 результативных паса). По окончании сезона валлиец вернулся в «Реал».



В текущем кампании на счету футболиста 3 поединка в составе «сливочных», в которых он отличился 1 раз. Рыночная стоимость Бэйла оценивается в 10 млн евро (по версии Transfermarkt.de).