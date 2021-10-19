Свернуть список

Лондонский «Арсенал» нацелился на Бэйла

Дата публикации: 19-10-2021

Карьера Гарета Бэйла может продолжиться на Туманном Альбионе. Подписать 32-летнего форварда планирует «Арсенал». Договориться о переходе валлийца «пушкари» намерены этой зимой. Об этом утверждает «Defensa Central».

Бэйл связан с «Реалом» контрактом до лета 2022 года. Трансфер нападающего сборной Уэльса обошелся мадридцам в 101 млн евро. Сделка состоялась в 2013 году. Минувший розыгрыш АПЛ Гарет провел в составе «Тоттенхэма» на правах аренды. В его активе 20 поединков (11 забитых мячей, 2 результативных паса). По окончании сезона валлиец вернулся в «Реал».

В текущем кампании на счету футболиста 3 поединка в составе «сливочных», в которых он отличился 1 раз. Рыночная стоимость Бэйла оценивается в 10 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close