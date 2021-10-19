«Реал» нашел нового форварда в АПЛ

Дата публикации: 19-10-2021

Доминик Калверт-Льюин заинтересовал «Реал». «Calcio Mercato» уверяет, что форварда «Эвертона» хочет видеть в своей команде Карло Анчелотти, возглавляющий мадридцев. Итальянскому специалисту прекрасно знакомы сильные качества 24-летнего игрока, поскольку он работал с ним в 2019-2021 годах, будучи наставником «ирисок».



В числе претендентов на нападающего также значится «Арсенал».



Цвета «Эвертона» Калверт-Льюин защищает с 2016 года. Ранее права на англичанина принадлежали «Шеффилду», воспитанником которого он является. В этом сезоне Доминик был задействован тренерским штабом в трёх матчах чемпионата Англии. В них он занёс в свой актив 3 гола.



Действующее соглашение футболиста с клубом истекает в 2025 году. «Transfermarkt» оценивает Калверт-Льюина в 45 000 000 евро.