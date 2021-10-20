Свернуть список

Официально: «Зенит» продлил контракт с Барриосом

Дата публикации: 20-10-2021

В пресс-службе «Зенита» сообщили о пролонгации соглашения с Вильмаром Барриосом. Клуб продлил сотрудничество с колумбийцем до июня 2026 года.

Барриос воспитывался в команде ««Депортес Толима», откуда в 2016 году перебрался в «Бока Хуниорс». «Зенит» оформил трансфер хавбека зимой 2019 года, заплатив за него 15 млн евро. В текущем сезоне Барриос выходил на поле в футболке петербургской команды в 10 поединках и не отметился результативными действиями.

В составе «Зенита» колумбиец дважды выигрывал Суперкубок страны, 3 раза становился чемпионом РПЛ и 1 раз обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что Барриос мог продолжить карьеру в «Атлетико». На его трансфере настаивал Диего Симеоне, возглавляющий «матрасников». Однако сделка не состоялась.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close