Официально: «Зенит» продлил контракт с Барриосом

Дата публикации: 20-10-2021

В пресс-службе «Зенита» сообщили о пролонгации соглашения с Вильмаром Барриосом. Клуб продлил сотрудничество с колумбийцем до июня 2026 года.



Барриос воспитывался в команде ««Депортес Толима», откуда в 2016 году перебрался в «Бока Хуниорс». «Зенит» оформил трансфер хавбека зимой 2019 года, заплатив за него 15 млн евро. В текущем сезоне Барриос выходил на поле в футболке петербургской команды в 10 поединках и не отметился результативными действиями.



В составе «Зенита» колумбиец дважды выигрывал Суперкубок страны, 3 раза становился чемпионом РПЛ и 1 раз обладателем Кубка России.



Ранее сообщалось, что Барриос мог продолжить карьеру в «Атлетико». На его трансфере настаивал Диего Симеоне, возглавляющий «матрасников». Однако сделка не состоялась.