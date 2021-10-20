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«Манчестер Сити» хочет получить от «Барселоны» за Стерлинга 80 млн евро

Дата публикации: 20-10-2021

По информации «Marca», «Барселона» определилась с ближайшими трансферными целями. Каталонцы попытаются подписать Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити». Однако оформить сделку «сине-гранатовым» будет непросто. Основной проблемой станет большая сумма компенсации, которую «горожане» хотят получить за своего игрока. «Сити» оценивает Стерлинга в 80 000 000 евро.

Вингер мог отправиться в аренду в «Барселону» этим летом, но переход не состоялся. В октябре Стерлинг сообщил о желании уйти из стана английского гранда по причине недостатка игровой практики.

Состав «горожан» футболист пополнил в 2015 году. В сезоне 21/22 на его счету 11 игр (1 гол, 1 ассист).

Ценник на Стерлинга равняется 90 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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