Руни хочет возглавить «Ньюкасл»

Дата публикации: 20-10-2021

Уэйн Руни, в настоящее время возглавляющий «Дерби Каунти», может стать тренером «Ньюкасла». Информацию разместил ресурс «Chronicle Live».



Источник пишет, что желание поработать с «Ньюкаслом» изъявил сам Руни. Он согласен стать наставником «сорок», если Стив Брюс уйдет. При этом расставание с «Дерби Каунти» не станет проблемой, поскольку Руни уже сообщил руководству команды, что хотел бы возглавить более амбициозный клуб.



Трудности могут возникнуть при согласовании срока действия контракта. В «Ньюкасл Юнайтед» готовы к кратковременному сотрудничеству с Уэйном, тогда как сам 35-летний коуч хочет заключить долгосрочное соглашение.



Среди других претендентов на должность тренера «чёрно-белых» значатся Унаи Эмери, Роберто Мартинес и Стивен Джеррард.