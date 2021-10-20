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«Вильярреал» договорился о новом контракте с Пино до 2027 года

Дата публикации: 20-10-2021

«Вильярреал» и Йереми Пино близки к продлению сотрудничества. Клуб подготовил для вингера контракт со сроком действия до 2027 года. Об этом информирует «Diario AS».

По сведениям источника, стороны уже согласовали все детали за исключением размера отступных за игрока. Руководство «Вильярреала» настаивает на их увеличении до 50 млн евро вместо прежних 35 миллионов.

Пино воспитывался в структуре «желтой субмарины». Свой первый матч в основе клуба он провел осенью 2020 года. Действующий контракт 18-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года.

По ходу этого розыгрыша Ла Лиги Пино стал участником 10 встреч во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 3 результативными передачами. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 30 000 000.

В октябре Йерими Пино дебютировал в футболке национальной сборной Испании в матчах против Франции и Италии.

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