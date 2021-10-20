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«МЮ» связался с Зиданом по рекомендации Роналду

Дата публикации: 20-10-2021

Неожиданную новость разместил ресурс «El Chiringuito TV». Источник написал, что «Манчестер Юнайтед» может уволить Уле-Гуннара Сульшера и пригласить на его место Зинедина Зидана. «Манкунианцы» уже беседовали с французским специалистом.

Кандидатура Зидана появилась неслучайно. Тренера рекомендовал Криштиану Роналду, работавший вместе с ним в «Реале». Представители «Юнайтед» сообщили французу, что тот может встать у руля клуба во время паузы на игры сборных в октябре.

Текущий сезон для «красных дьяволов» складывается не слишком удачно. В последних 5 встречах команда Сульшера сумела одержать лишь одну победу.

Зидан остается без работы с лета 2021 года, после того, как он решил покинуть «Реал».

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