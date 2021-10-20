«МЮ» связался с Зиданом по рекомендации Роналду
Дата публикации: 20-10-2021
Неожиданную новость разместил ресурс «El Chiringuito TV». Источник написал, что «Манчестер Юнайтед» может уволить Уле-Гуннара Сульшера и пригласить на его место Зинедина Зидана. «Манкунианцы» уже беседовали с французским специалистом.
Кандидатура Зидана появилась неслучайно. Тренера рекомендовал Криштиану Роналду, работавший вместе с ним в «Реале». Представители «Юнайтед» сообщили французу, что тот может встать у руля клуба во время паузы на игры сборных в октябре.
Текущий сезон для «красных дьяволов» складывается не слишком удачно. В последних 5 встречах команда Сульшера сумела одержать лишь одну победу.
Зидан остается без работы с лета 2021 года, после того, как он решил покинуть «Реал».