Милинкович-Савич может перебраться в АПЛ

Дата публикации: 20-10-2021

По данным «Calcio Mercato», «Ливерпуль» рассчитывает усилиться Сергеем Милинковичем-Савичем, права на которого принадлежат «Лацио». Сделка может состояться в 2022 году.



Англичане намерены оформить переход в одно из ближайших трансферных окон. Римляне согласны продать 26-летнего серба, но хотят получить достойную компенсацию. Центральный полузащитник сможет покинуть клуб, если за него заплатят не меньше 80 млн евро.



Милинкович-Савич перебрался в «Лацио» летом 2015 года. До этого он успел поиграть в «Генке» и «Войводине». В нынешнем сезоне на счету игрока сборной Сербии 10 встреч за команду Маурицио Сарри с 3 забитыми мячами и 2 ассистами.



Его соглашение с «бьянкочелести» рассчитано до 30.06.2024 года. Рыночная стоимость Сергея равняется 70 млн евро.