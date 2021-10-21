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Два английских гранда заинтересованы в трансфере Ольмо

Дата публикации: 21-10-2021

Дани Ольмо, выступающий за «РБ Лейпциг», может перебраться в АПЛ. Трансфер испанца рассматривают сразу 2 команды из Манчестера. Информацией поделился Кристиан Фальк, представляющий издание «Bild».

В услугах Ольмо заинтересован «Ман Сити». Однако «горожане» пока ведут себя не слишком активно. Официальных предложений по хавбеку от них не было.

Представители «МЮ» посетили несколько встреч с участием Ольмо, где следили за игрой потенциального новичка.

Сезон 21/22 атакующий хавбек мог начать в «Барселоне». Каталонцы в заключительный день трансферного окна согласовали с ним условия контракта, но закрыть сделку не смогли.

В текущем сезоне на счету Дани 3 игры за «быков» (1 ассист).

Ценник на испанца равняется 50 000 000 евро («Transfermarkt»).

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