Свернуть список

Брозович отказывается продлевать контракт с «Интером»

Дата публикации: 21-10-2021

По сообщениям «Tuttomeratoweb», текущий сезон может стать последним для Марцело Брозовича в составе миланского «Интернационале». Пока все идёт к тому, что после окончания контракта хавбек уйдет из команды.

Переговоры хорватского полузащитника с представителями «нерадзурри» должны были пройти на этой неделе. Однако Брозович пропустил встречу. Футболист не хочет пролонгировать соглашение с итальянской командой.

Если договориться с 28-летним игроком «Интеру» не удастся, то в борьбу за него могут вступить «МЮ» и «Барселона».

Брозович пополнил состав миланцев летом 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 11 встреч, в которых он сделал 1 голевой пас.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close