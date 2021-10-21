Брозович отказывается продлевать контракт с «Интером»

Дата публикации: 21-10-2021

По сообщениям «Tuttomeratoweb», текущий сезон может стать последним для Марцело Брозовича в составе миланского «Интернационале». Пока все идёт к тому, что после окончания контракта хавбек уйдет из команды.



Переговоры хорватского полузащитника с представителями «нерадзурри» должны были пройти на этой неделе. Однако Брозович пропустил встречу. Футболист не хочет пролонгировать соглашение с итальянской командой.



Если договориться с 28-летним игроком «Интеру» не удастся, то в борьбу за него могут вступить «МЮ» и «Барселона».



Брозович пополнил состав миланцев летом 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 11 встреч, в которых он сделал 1 голевой пас.