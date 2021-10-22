«Ман Юнайтед» интересуется Жорди Альбой

Дата публикации: 22-10-2021

«El Nacional» сообщает об интересе к Жорди Альбе со стороны «Манчестер Юнайтед». Каталонцы рассматривают вариант с продажей 32-летнего защитника. Однако клуб отпустит его только при наличии выгодного предложения.



Альба является одним из ветеранов «Барселоны». Состав «сине-гранатовых» он пополнил летом 2012 года, перейдя из «Валенсии». Всего на его счету 391 поединок (22 забитых мяча, 83 голевые передачи).



Вместе с каталонцами Альба выигрывал Лигу чемпионов и 5 раз становился чемпионом Ла Лиги. Срок действия его контракта с клубом истекает в 2024 году.



Ценник на футболиста сборной Испании составляет 15 млн евро (Transfermarkt.de).