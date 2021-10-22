«Челси» потерял Лукаку и Вернера на неопределенный срок

Дата публикации: 22-10-2021

В поединке 3-го тура Лиги чемпионов «Челси» выиграл у «Мальме» со счетом 4:0. Несмотря на разгромную победу, Томас Тухель вряд ли остался доволен итогами матча, поскольку «аристократы» потеряли сразу 2 основных форвардов. Лондонцам еще по ходу 1-го тайма из-за повреждений пришлось заменить Тимо Вернера и Ромелу Лукаку.



Сразу после игры Тухель дал комментарии относительно характера травм футболистов.



«Лукаку вывихнул голеностоп, у Вернера обнаружились проблемы с подколенным сухожилием и повреждение мышц. Какое-то время им придется провести в лазарете. Они набрали неплохую форму, это позволяло им забивать и создавать опасные моменты. Теперь мы вынуждены искать новые решения, свой шанс получат другие игроки», - цитирует Тухеля «BBC».