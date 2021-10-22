«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Генка»

Дата публикации: 22-10-2021

Пол Онуачу, выступающий за «Генк», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом утверждает британский таблоид «Daily Mail».



Форвардом интересуется «Тоттенхэм Хотспур». Бельгийцы согласны продать игрока за 20 млн фунтов. Конкуренцию «шпорам» в борьбе за 27-летнего нигерийца составят «Саутгемптон», «Боруссия» (Дортмунд), «Атлетико» и «Вест Хэм Юнайтед».



Онуачу воспитывался в структуре клуба «Эбедей» – африканский филиал академии датского «Мидтьюлланна». В 2012 году бомбардир перебрался в Данию, где вскоре приступил к тренировкам с основой команды. «Генк» выкупил его контракт летом 2019 года. Соглашение о сотрудничестве между сторонами действует до лета 2024 года.



В текущем сезоне Пол поучаствовал в 15 матчах во всех клубных турнирах. В них он забил 11 раз.