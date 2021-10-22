«Барселона» намерена побороться с «Реалом» за Мбаппе

Дата публикации: 22-10-2021

Изданию «AS» стало известно, что у «Реала» появился еще один конкурент в борьбе за Килиана Мбаппе. Подписать француза планирует «Барселона».



Каталонцы подготовили для форварда шикарное предложение. Если переход состоится, Мбаппе сможет рассчитывать на 90 млн евро в качестве подписного бонуса. В «Барселоне» считают, что мадридцы предложат игроку не более 50 миллионов. Также «блаугранас» готовы платить Килиану больше, чем их самый принципиальный соперник в Испании.



В «Реале», несмотря на это, расценивают свои шансы подписать Мбаппе куда выше, чем у «Барселоны», ведь футболист является давним поклонником именно «королевского клуба».



В настоящее время 22-летний француз выступает за «ПСЖ». Его соглашение с «красно-синими» заканчивается ближайшим летом.



В сезоне 2021/2022 на счету результативного нападающего 6 забитых мячей и 8 голевых пасов в 13 играх за коллектив из Парижа.