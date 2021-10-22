Агент Инсинье встретился с президентом «Интера»

Дата публикации: 22-10-2021

В летнее межсезонье Лоренцо Инсинье может стать игроком «Интера».



«La Gazzetta dello Sport» информирует, что Винченцо Пизакане, представляющий интересы футболиста, обсудил возможность сотрудничества с Джузеппе Мароттой (гендиректор миланцев). Однако до рассмотрения вопроса по подписанию Инсинье «нерадзурри» хотят разобраться с будущим Брозовича и Бареллы. Также клубу предстоит определиться по ситуации с Алексисом Санчесом.



Ранее СМИ писали, что у «Наполи» не получается договориться со своим капитаном о новом трудовом договоре. Неаполитанцы готовы платить футболисту € 4,6 млн, но тот пока не ответил согласием на предложение клуба.



Нынешний контракт вингера с «партенопейцами» завершается 30.06.2022.



В сезоне 21/22 Инсинье отыграл 10 матчей (2 гола, 3 ассиста).