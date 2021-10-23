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«Манчестер Сити» хочет подписать форварда «Брюгге» де Кетеларе

Дата публикации: 23-10-2021

«Calcio Mercato» пишет, что карьера Шарля де Кетеларе может продолжиться в английском первенстве. На покупке 20-летнего бельгийца настаивает Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити». Специалиста впечатлила игра молодого центрфорварда во встрече 3 тура Лиги чемпионов между «Брюгге» и «горожанами».

Футболист воспитывался в структуре «Брюгге». Его дебют в основе клуба состоялся осенью 2019 года. В сезоне 2021/2022 на счету нападающего 15 поединков в составе бельгийской команды (4 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Контракт Шарля с «чёрно-синими» действует до июня 2024 года. Стоимость игрока составляет 25 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

Де Кетеларе выступал за юношеские сборные Бельгии различных возрастов. В ноябре 2020 года он дебютировал за первую команду страны.

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