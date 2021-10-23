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Абрамович лично хочет вернуть Азара в «Челси»

Дата публикации: 23-10-2021

«Челси» может пополниться несколькими игроками «Реала». Среди потенциальных новичков «синих» значится и Эден Азар.

«El Nacional» уверяет, что Роман Абрамович, владеющий лондонским клубом, анализирует различные варианты усиления команды. Одной из приоритетных трансферных целей «Челси» является обратный выкуп Эдена.

В Мадриде у бельгийца не сложилось. «Реал» готов рассмотреть предложения по футболисту, поскольку не рассчитывает на него в будущем. За Азара «сливочные» намерены получить не меньше 60 млн евро. «Челси» же согласен приобрести права на бельгийца за € 50 000 000.

Примечательно, что в 2019 году мадридцы заплатили лондонской команде за Азара 115 млн евро. Соглашение 30-летнего вингера с «Реалом» истекает в 2024 году.

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