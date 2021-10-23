Фонсека готов переезду на Туманный Альбион

Дата публикации: 23-10-2021

Фабрицио Романо раскрыл имя очередного претендента на пост тренера «Ньюкасла», освободившийся после увольнения Стива Брюса.



Журналист рассказал, что Паулу Фонсека, ранее работавший с «Ромой» и «Шахтером», в ближайшее время может переехать в Англию. Переговоры клуба с португальцем близки к завершению, но стороны еще не согласовали все детали будущего контракта.



Фонсека готов подписать договор сразу после получения положительного ответа от совета директоров клуба. Соглашение со специалистом будет рассчитано на три года.



Напомним, недавно у «Ньюкасла» появился новый владелец, а бюджет команды заметно вырос. При этом «сороки» неудачно начали сезон. По итогам 8-го тура они с 3 очками в активе находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице.