Источник: «Лион» планирует подписать Азмуна в январе за 7-8 млн евро

Дата публикации: 23-10-2021

Сердар Азмун может покинуть «Зенит» уже зимой. В услугах иранского нападающего заинтересован «Лион». За футболиста «сине-бело-голубых» французы готовы заплатить порядка 7-8 млн евро. Информацию опубликовал ресурс «Foot Mercato».



Руководство французской команды не намерено ждать окончания сезона, когда форвард станет свободным агентом. «Лион» собирается выкупить права на 26-летнего игрока зимой. Подобное решение обусловлено тем, что сразу несколько игроков клуба будут выступать в январе-феврале на Кубке африканский наций.



«Зенит» подписал Азмуна зимой 2019 года у «Рубина». Трансфер обошелся петербуржцам в 12 000 000 евро.



В нынешнем сезоне на счету иранца 6 голов и 1 ассист в 13 поединках. Transfermarkt.de оценивает Азмуна в 25 млн евро.