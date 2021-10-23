В Италии считают, что «Аталанте» необходимо расстаться с Миранчуком в январе

Дата публикации: 23-10-2021

Алексей Миранчук может попрощаться с «Аталантой» уже зимой. Об этом информирует «Calcio Atalanta».



Ресурс пишет: «В первом сезоне Алексей выглядел неплохо, но сейчас у него не получается выполнять роль роскошного резервиста. 15 млн евро, выплаченные за трансфер, и зарплата в 1,5 млн евро так и остались непокрытыми, несмотря на хорошие результаты в первом сезоне.



У Гасперини нет конфликта с Миранчуком, однако есть проблемы игрового плана, что подтверждается фактами. Футболист бесполезен для клуба. Зимой с россиянином придется расстаться».



Напомним, цвета «Аталанты» 26-летний россиянин защищает с 2020 года. В текущем розыгрыше Серии А на его счету 4 игры за клуб из Бергамо, в которых он отметился 1 голевым пасом.