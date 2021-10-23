В Суперлиге могут сыграть 140 команд, включая клубы из России

Дата публикации: 23-10-2021

Ресурс «The Athletic» опубликовал информацию, касающуюся возможного перезапуска Суперлиги. Турнир может пополниться несколькими известными командами, включая клубы из России.



Издание пишет, что основатели Суперлиги пытаются привлечь популярные команды, являющиеся лидерами своих чемпионатов, но не показывающие достойных результатов в Лиге чемпионов. Среди них клубы из португальского, украинского, турецкого, российского, шотландского и голландского первенств.



Одной из главных причин, помешавших старту Суперлиги, которая должна была собрать всего 20 команд, стало нежелание общественности видеть в турнире 15 клубов-учредителей, рассчитывавших выступать в турнире на постоянной основе независимо от результатов.



После изменений в турнире смогут участвовать 140 команд, разбитых на несколько дивизионов разного уровня по 20 клубов с механизмом понижения и повышения между ними.