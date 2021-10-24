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«Ювентус» нацелился на вратаря «Челси»

Дата публикации: 24-10-2021

«Ювентус» присматривается к голкиперу лондонского «Челси».

По данным «Fichajes», Кепа Аррисабалага может стать игроком туринцев. Итальянская команда попытается оформить трансфер 27-летнего вратаря по завершении сезона.

Кепа перебрался в АПЛ в 2018 году, подписав с «аристократами» 7-летний контракт. «Челси» заплатил «Атлетику» за голкипера 80 млн евро. Однако с приходом в команду Эдуара Менди испанец осел в запасе. В связи с этим его рыночная стоимость опустилась уже до 13 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

В нынешнем сезоне на счету Кепы всего 3 поединка, в 2 из которых он сохранил ворота в неприкосновенности. С 2017 года Аррисабалага вызывается в национальную сборную Испании.

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