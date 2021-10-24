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«Лацио» готов отпустить Луиса Альберто за 50 млн евро

Дата публикации: 24-10-2021

«Calciomercato» информирует о том, что зимой «Лацио» может лишиться одного из своих лидеров. Луис Альберто намерен перейти в другой клуб в ближайшее трансферное окно. Источник пишет, что причиной этого является конфликт с Маурицио Сарри, возглавляющим римлян. Боссы «бело-небесно-голубых» готовы отпустить Луиса Альберто за 50 000 000 евро.

Интерес к 29-летнему полузащитнику проявляют «Милан» и «Интер».

Футболист воспитывался в академии «Севильи», в основе которой он дебютировал в ноябре 2010 года. «Лацио» подписал его в 2016 году. Действующий трудовой договор Луиса с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В сезоне 2021/2022 хавбек был задействован в 11 встречах, в которых он отличился 1 голом и отдал 4 результативных паса.

Ценник на испанца составляет 40 млн евро (Transfermarkt.de).

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