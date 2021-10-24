Ван де Бек хочет продолжить карьеру в «Реале»

Дата публикации: 24-10-2021

Донни ван де Бек недоволен своим положением в «Ман Юнайтед». Голландец хочет покинуть клуб из-за недостатка игрового времени в составе «манкунианцев». Полузащитник уже выбрал команду, в которую хотел бы перейти.



«Defensa Central» утверждает, что ван де Бек намерен стать игроком «Реала». Футболист уже попросил своего агента, наладить контакт с представителями испанского гранда.



Состав «МЮ» хавбек пополнил в 2020 году, перейдя из «Аякса». Однако закрепиться в основе клуба ему не удалось. В сезоне 21/22 в активе Донни всего 3 игры (без результативных действий).



Его соглашение с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Портал «Transfermarkt» оценивает стоимость игрока сборной Нидерландов в 25 млн евро.