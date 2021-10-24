Переговоры Салаха и «Ливерпуля» зашли в тупик

Дата публикации: 24-10-2021

У «Ливерпуля» возникли проблемы в продлении сотрудничества с Мохамедом Салахом (источник – «Times»).



Агент египтянина настаивает на существенном повышении зарплаты своего клиента. Рами Аббас хочет выбить для вингера оклад в 0,4 млн фунтов в неделю.



«Мерсисайдцы» не готовы к значительному увеличению зарплаты футболиста. Салах является лидером «Ливерпуля» по размеру оклада. Однако в сравнении с другими игроками АПЛ он находится лишь на 11-й строчке (0,22 млн фунтов в неделю).



Если клуб примет условия агента, то египтянин войдет в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Англии.



Ранее комментарии относительно своего будущего дал сам Салах.



«Я хотел бы остаться в «Ливерпуле», но судьба контракта зависит не от меня», - цитирует игрока «Sky Sports».