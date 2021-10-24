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Испанский гранд намерен убедить Брозовича покинуть «Интер»

Дата публикации: 24-10-2021

«Mundo Deportivo» пишет, что Марсело Брозович может покинуть «Интер».

Ранее сообщалось, что миланцы договорились с полузащитником о продлении контракта. Несмотря на это, в «Атлетико» намерены убедить игрока перебраться в Испанию.

Руководство «матрасников» уверено, что хорват идеально подойдет для футбола, который демонстрирует команда Диего Симеоне. Соглашение Брозовича с «Интернационале» рассчитано до 30.06.2022, после чего он станет свободным агентом. «Атлетико» хочет подписать опорника бесплатно по окончании сезона. В испанской команде он заменит Сауля Ньигеса.

В этом розыгрыше Примеры на счету Брозовича 6 матчей и 1 ассист. Стоимость 28-летнего хорватского исполнителя равняется 40 млн евро.

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