«Реал» намерен усилиться защитником «РБ Лейпцига»

Дата публикации: 24-10-2021

Карьера Норди Мукиеле может продолжиться в Испании. В услугах 23-летнего защитника «РБ Лейпциг» заинтересован «Реал». Источник информации – «Fichajes».



По сведениям источника, француз отказывается продлевать контракт с немецкой командой. Его соглашение с «Лейпцигом» действует еще два года, но «быки» могут выставить игрока на трансфер по завершении сезона. Ситуацией планирует воспользоваться «Реал», которому необходимо усиление на позицию крайнего защитника.



Мукиеле обучался футболу в «Париже» и «Лавале», после чего подписал контракт с «Монпелье». В 2018 году права на него выкупил «РБ Лейпциг». Сумма сделки составила 16 000 000 евро.



В текущем сезоне Мукиеле провел за «быков» 11 игр, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.