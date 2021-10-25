«МЮ» претендует на двух игроков «Лестера»

Дата публикации: 25-10-2021

«The Sun», указывая в качестве источника информации СМИ из Франции и Италии, пишет, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Уэсли Фофана и Юри Тилеманса. Оба игрока принадлежат «Лестеру».



«Манкунианцы» ищут футболиста в линию обороны. Проблемную позицию клуб хочет закрыть трансфером Фофана. При этом руководство «Юнайтед» не смущает тот факт, что центрбек после перелома голени выбыл из строя на длительный срок. Стоимость француза составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).



Также команда Сульшера проявляет интерес к Тилемансу. Срок соглашения бельгийца с «Лестер Сити» истекает летом 2023 года, а в переговорах по новому контракту футболист решил взять паузу.



Ценник на Тилеманса равняется 55 000 000 евро.