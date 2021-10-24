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Азмун может стать игроком «Интера». Миланцы видят в нем замену Алексису Санчесу

Дата публикации: 24-10-2021

По информации «InterLive», Сердар Азмун может сменить «Зенит» на «Интер».

Руководство миланцев устраивает игра Эдина Джеко, но альтернативы ему в команде нет. С учетом возраста боснийца подобная ситуация является довольно рискованной. Алексис Санчес в «Интере» уже не показывает своего лучшего футбола, поэтому «нерадзурри» рассматривают Азмуна в качестве его замены. Для итальянского клуба иранский форвард видится оптимальным вариантом по соотношению качества и стоимости.

«Интер» уже изучал возможность подписания игрока «Зенита» после продажи Ромелу Лукаку, но выбрал вместо него Джеко.

Ранее СМИ писали об интересе к Азмуну со стороны различных клубов, среди которых значились «Байер», «Наполи», «Фенербахче», «Рома», «Лион» и другие.

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