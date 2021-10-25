«Арсенал» нацелился на приобретение Нкунку

Дата публикации: 25-10-2021

«CalcioMercato» сообщает об интересе «Арсенала» к игроку «Лейпцига». Речь идет о 23-летнем хавбеке Кристофере Нкунку.



В зимнее трансферное окно «пушкари» намерены подписать игрока в линию нападения. Одним из вариантов усиления является Нкунку. Примечательно, что в 2019 году лондонцы уже прорабатывали вопрос с трансфером француза, но переговоры успехом не увенчались.



Нкунку связан контрактом с «РБ Лейпциго» до июня 2024 года. Состав немецкой команды он пополнил в 2019 году, перебравшись из «Пари Сен-Жермен».



В сезоне 2021/2022 атакующий полузащитник провел в составе «быков» 13 поединков, отличившись 9 раз и отдав 5 голевых передач.



Стоимость французского футболиста – 47 млн евро (согласно Transfermarkt.de).