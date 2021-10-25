Онлайн трансляции
Понедельник 25 октября

19:00  ru Локомотив - Сочи 22:00  ru Хетафе - Сельта
Свернуть список

«Интер» и «Рома» нацелились на Уинкса

Дата публикации: 25-10-2021

«Рома» и миланский «Интернационале» заинтересованы в услугах Гарри Уинкса, права на которого принадлежат «Тоттенхэму».

По данным «The Times», хавбека не устраивает его положение в лондонской команде, и он рассматривает вариант с продолжением карьеры в другом клубе. Покинуть «Тоттенхэм» Уинкс может уже в январе. Итальянские команды наблюдают за развитием событий и зимой попытаются взять футболиста в аренду.

Уинкс находится в структуре «шпор» с 2004 года. За основную команду дебютировал в ноябре 2014 года. Его трудовой договор с «Тоттенхэм Хотспур» истекает летом 2024 года.

В сезоне 2021/2022 на счету опорника 6 встреч, в которых он отметился 1 ассистом.

Ориентировочная стоимость Уинкса на трансферном рынке составляет 20 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close