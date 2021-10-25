«Интер» и «Рома» нацелились на Уинкса

Дата публикации: 25-10-2021

«Рома» и миланский «Интернационале» заинтересованы в услугах Гарри Уинкса, права на которого принадлежат «Тоттенхэму».



По данным «The Times», хавбека не устраивает его положение в лондонской команде, и он рассматривает вариант с продолжением карьеры в другом клубе. Покинуть «Тоттенхэм» Уинкс может уже в январе. Итальянские команды наблюдают за развитием событий и зимой попытаются взять футболиста в аренду.



Уинкс находится в структуре «шпор» с 2004 года. За основную команду дебютировал в ноябре 2014 года. Его трудовой договор с «Тоттенхэм Хотспур» истекает летом 2024 года.



В сезоне 2021/2022 на счету опорника 6 встреч, в которых он отметился 1 ассистом.



Ориентировочная стоимость Уинкса на трансферном рынке составляет 20 млн евро.