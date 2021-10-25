«Спартак» нашел замену Рассказову?

Дата публикации: 25-10-2021

«Sport24» рассказал о причинах появления скаутов «Спартака» на встрече 11-го тура французской Лиги 1 между «Лансом» и «Мецом».



Согласно источнику, представители российского топ-клуба наблюдали за игрой Фабьена Сентонза. Стоит отметить, что «красно-белые» проявляли интерес к 25-летнему правому защитнику «Меца» еще в прошлом году. Тогда москвичи готовы были отдать за него 4 млн евро, но сделка не состоялась.



Сентонз, прошедший академию «Эвиана», пополнил ряды «Меца» летом 2019 года. В текущем сезоне он провел за команду 8 поединков, отметившись 3 забитыми мячами. Контракт француза с «тёмно-бордовых» действует до лета 2024 года. Его рыночная стоимость равняется 8 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



В матче против «Ланса» Сентонз провел на поле 90 минут, а его клуб уступил со счетом 1:4.