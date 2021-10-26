Холанд из-за травмы может не выйти на поле до конца 2021 года

Дата публикации: 26-10-2021

«Bild» информирует, что Эрлинг Холанд остался вне игры на длительное время из-за повреждения бедра. Игрок «Боруссии» (Дортмунд), вероятно, уже не выйдет на поле до конца года. Ранее Марко Розе, возглавляющий немецкую команду, высказал предположение, что форвард останется в лазарете на несколько недель, но его травма оказалась куда серьезнее.



О новых сроках восстановления норвежца Розе говорить отказался, подчеркнув, что спекулировать на данной теме он не собирается.



Игрок уже пропустил часть сезона из-за повреждения, которое он получил ранее. Нападающий появился в составе «Боруссии» в поединке 8-го тура немецкого чемпионата против «Майнца», где снова травмировался.



В сезоне 21/22 на счету Холанда 10 игр за «шмелей» (13 голов, 4 ассиста).