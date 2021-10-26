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Руководство «МЮ» в ближайшее время определится с будущим Сульшера

Дата публикации: 26-10-2021

Будущее Уле-Гуннара Сульшера в «Ман Юнайтед» определится в ближайшие дни. Фабрицио Романо пишет, что боссы «манкунианцев» не намерены тянуть с рассмотрением вопроса по дальнейшему сотрудничеству с норвежцем. До этого они выказывали поддержку 48-летнему тренеру.

Не исключено, что руководство «МЮ» решит расстаться с Сульшером. В этом случае его место может занять Антонио Конте, в настоящее время остающийся без клуба. Ранее итальянец возглавлял «Интер», но в мае 2021 года прекратил с ним сотрудничество.

Сульшер тренирует «красных дьяволов» с весны 2019 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2024 года. В минувшие выходные «Юнайтед» под его руководством разгромно проиграл «Ливерпулю» (0:5) и опустился на 7-ую строчку в АПЛ.

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