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Марсело намеревается покинуть «Реал» и перейти во «Флуминенсе»

Дата публикации: 26-10-2021

«El Nacional» сообщает, что Марсело может прекратить сотрудничество с «Реалом» до завершения контракта. Соглашение защитника с мадридцами действует до лета 2022 года. Однако бразилец не намерен ждать до конца сезона и хочет покинуть команду в зимнее ТО.

В составе «сливочных» Марсело проиграл конкуренцию Ферлану Менди и прочно осел в запасе. В сезоне 21/22 на его счету всего 2 встречи (без результативных действий). Изначально 33-летний футболист согласился на роль резервиста, но теперь его позиция поменялась.

Марсело хочет перейти во «Флуминенсе». Флорентино Перес, президентствующий в «Реале», готов расстаться с защитником, но против этого перехода может выступить Карло Анчелотти, возглавляющий клуб. Игрок может понадобиться ему для ротации.

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