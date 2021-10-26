Марсело намеревается покинуть «Реал» и перейти во «Флуминенсе»

Дата публикации: 26-10-2021

«El Nacional» сообщает, что Марсело может прекратить сотрудничество с «Реалом» до завершения контракта. Соглашение защитника с мадридцами действует до лета 2022 года. Однако бразилец не намерен ждать до конца сезона и хочет покинуть команду в зимнее ТО.



В составе «сливочных» Марсело проиграл конкуренцию Ферлану Менди и прочно осел в запасе. В сезоне 21/22 на его счету всего 2 встречи (без результативных действий). Изначально 33-летний футболист согласился на роль резервиста, но теперь его позиция поменялась.



Марсело хочет перейти во «Флуминенсе». Флорентино Перес, президентствующий в «Реале», готов расстаться с защитником, но против этого перехода может выступить Карло Анчелотти, возглавляющий клуб. Игрок может понадобиться ему для ротации.