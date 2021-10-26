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Агент Миранчука подтвердил, что зимой россиянин может сменить клуб

Дата публикации: 26-10-2021

Вадим Шпинев, представляющий интересы Алексея Миранчука, дал комментарии относительно информации, касающейся возможного перехода россиянина в другую команду.

«До зимы мы проведем переговоры по аренде в другой клуб из Италии. Спрос на Миранчука в Серии А есть. Алексей считает правильным свой переход в «Аталанту» и не думает о возвращении в Россию», – приводит слова агента «Чемпионат».

Также Шпинев рассказал, что 20-го ноября планирует обсудить будущее своего клиента в «Аталанте» с руководством команды. Он заметил, что в клубе не сожалеют о покупке экс-игрока «Локомотива».

Текущий сезон складывается для Миранчука непросто. В его активе 7 матчей за «чёрно-синих» (1 результативный пас).

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