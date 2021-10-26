Рюдигер может перейти в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 26-10-2021

Антонио Рюдигер, права на которого принадлежат «Челси», готов завершить сотрудничество с лондонцами. Об этом пишет Джанлука Ди Марцио.



Соглашение немца с «аристократами» действует до лета 2022 года. В вопросе пролонгации контракта с защитником у лондонцев возникли проблемы. Вероятность продолжения карьеры в составе «Челси» для Рюдигера крайне мала.



По данным журналиста, немец уже начал переговоры с несколькими топ-клубами, среди которых «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Ювентус». Скорее всего, он станет игроком одной из этих команд следующим летом.



В нынешнем сезоне Рюдигер провел за «Челси» 12 поединков, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.



Ценник на немца равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).