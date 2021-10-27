Кафанов назначен главным тренером «Ростова»

Дата публикации: 27-10-2021

26-го октября в «Ростове» сменился тренер. У руля клуба встал Виталий Кафанов. Старшим тренером «жёлто-синих» назначен Заур Тедеев. Информация об появилась на сайте команды.



«Успехов Кафанову и Тедееву на тренерском мостике «Ростова», - написали в пресс-службе клуба.



Кафанов не является чужим для «Ростова». Он находился в структуре клуба в 2015-2017 годах. В 2019-м Виталий Витальевич снова примкнул к ростовчанам в качестве ассистента главного тренера. Кроме того, 61-летний специалист числится в штабе российской сборной. Там ему отведена роль тренера вратарей.



У нового наставника «Ростова» небольшой опыт работы на таком уровне – всего полгода в роли и.о. тренера «Кристалла» из Смоленска. В национальной команде Казахстана и «Рубине» он отвечал за подготовку киперов.