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«Челси» не может договориться о продлении контракта с Кристенсеном

Дата публикации: 27-10-2021

По информации «Goal», у «Челси» возникли проблемы с продлением контракта с Андреасом Кристенсеном. Стороны взяли паузу в переговорах, которая длится уже 2 месяца. Отмечается, что сам защитник хочет продолжить карьеру в составе «аристократов».

Ранее СМИ писали, что датчанин близок к пролонгации соглашения с лондонцами. Действующий контракт футболиста истекает следующим летом.

Кристенсен является выпускником академии «Челси». За основную команду «синих» он выступает с 2014 года. Вместе с ней Андреас выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Кубок Англии. В сезоне 2021/2022 на счету центрбека 10 матчей и 1 забитый мяч.

С 2015 года регулярно вызывается в сборную Дании.

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