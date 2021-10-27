Свернуть список

«ПСЖ» может заменить Мбаппе форвардом «Зальцбурга»

Дата публикации: 27-10-2021

Карим Адейеми, выступающий за «Ред Булл Зальцбург», может переехать во Францию, утверждает «AS».

Все идёт к тому, что «ПСЖ» в скором времени лишится Килиана Мбаппе. По этой причине клуб активно подыскивает альтернативу звездному форварду. В руководстве парижан считают, что 19-летнему таланту удастся заменить француза.

Однако заполучить Адейеми будет непросто. Удачное выступление немца в текущем розыгрыше Лиги чемпионов привлекло внимание многих клубов. В трёх турах он отметился 3 забитыми мячами, что позволило «Зальцбургу» занять первую строчку в группе G.

Среди претендентов на перспективного бомбардира также значатся «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико», «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд) и «Интер».

Стоимость Адейеми составляет 20 000 000 евро («Transfermarkt»). На его счету 14 голов в 18 играх за «быков» в сезоне 21/22.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close