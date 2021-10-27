«ПСЖ» может заменить Мбаппе форвардом «Зальцбурга»

Дата публикации: 27-10-2021

Карим Адейеми, выступающий за «Ред Булл Зальцбург», может переехать во Францию, утверждает «AS».



Все идёт к тому, что «ПСЖ» в скором времени лишится Килиана Мбаппе. По этой причине клуб активно подыскивает альтернативу звездному форварду. В руководстве парижан считают, что 19-летнему таланту удастся заменить француза.



Однако заполучить Адейеми будет непросто. Удачное выступление немца в текущем розыгрыше Лиги чемпионов привлекло внимание многих клубов. В трёх турах он отметился 3 забитыми мячами, что позволило «Зальцбургу» занять первую строчку в группе G.



Среди претендентов на перспективного бомбардира также значатся «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико», «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд) и «Интер».



Стоимость Адейеми составляет 20 000 000 евро («Transfermarkt»). На его счету 14 голов в 18 играх за «быков» в сезоне 21/22.