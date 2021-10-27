Френки де Йонг заинтересовал «Манчестер Сити»

Дата публикации: 27-10-2021

Карьера Френки де Йонга может продолжиться в АПЛ. «Calciomercato» утверждает, что интерес к хавбеку проявляет «Ман Сити».



Ранее СМИ сообщали, что подписать голландца может «Бавария». Мюнхенцы рассматривали вариант с покупкой нескольких игроков каталонцев. В их числе значился и 24-летний де Йонг. Теперь внимание на него обратили «сине-гранатовые».



Также ходили слухи, что «Барселона» намерена договориться о переходе Рахима Стерлинга, права на которого принадлежат «Манчестер Сити». При таких раскладах команды могут договориться о трансферах на взаимовыгодных условиях.



Нидерландский футболист оказался на «Камп Ноу» в 2019 году. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги он был задействован в 8 поединках, в которых сумел отличиться 2 ассистами.



Ценник на де Йонга составляет 90 млн евро (по версии ресурса Transfermarkt.de).