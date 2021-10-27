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«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Боруссии» Д

Дата публикации: 27-10-2021

«Goal», указывая в качестве источника «Bild», пишет, что «Ливерпуль» намерен выкупить права на Джуда Беллингема, защищающего цвета дортмундской «Боруссии».

Игра хавбека нравится Юргену Клоппу, возглавляющему «мерсисайдцев». Однако дортмундский клуб не намерен отпускать 18-летнего футболиста за сумму менее 120 млн евро.

Состав «Боруссии» Беллингем пополнил в 2020 году. «Шмели» заплатили «Бирмингему» за хавбека 23 млн евро. С немецкой командой игрок подписал контракт до лета 2025 года.

В сезоне 2021/2022 на счету Беллингема 14 встреч за «Боруссию» (3 гола, 6 результативных пасов). Transfermarkt.de оценивает хавбека в € 70 миллионов.

Добавим, что с 2020 года Джуд выступает в футболке сборной Англии.

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