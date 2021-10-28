В ЦСКА намерены продлить контракт с Бийолом

Дата публикации: 28-10-2021

ЦСКА собирается продлить сотрудничество с Якой Бийолом. Информацией поделился «Матч ТВ», ссылаясь на ряд источников, знакомых с ситуацией. Переговоры между сторонами начнутся в скором времени.



Бийол пополнил состав «армейцев» в 2018 году, перебравшись из «Рудара». За хавбека москвичи заплатили 0,4 млн евро. Осенью прошлого года он отправился в аренду в «Ганновер», где провел 1 сезон. По его завершению словенец вернулся в ЦСКА.



В сезоне 21/22 на счету Бийола 12 встреч за «красно-синих» (1 забитый мяч, 1 результативная передача). Соглашение 22-летнего футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.



Ранее на сайте «Матч ТВ» появилась информация, что летом Бийол мог покинуть ряды ЦСКА. У москвичей было два предложения по словенцу из Чемпионшипа и АПЛ.