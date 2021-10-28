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«Арсенал» и «Манчестер Сити» хотят получить Серджи Роберто бесплатно

Дата публикации: 28-10-2021

«TalkSPORT» пишет, что Серджи Роберто может покинуть «Барселону». Среди претендентов на защитника числятся «Ман Сити» и «Арсенал». При этом английские команды не планируют тратиться на его трансфер. Следующим летом соглашение Серджи с каталонцами подойдёт к концу, после чего игрока можно будет подписать бесплатно.

Ранее СМИ сообщали о проблемах в переговорах «Барселоны» с 29-летнийм защитником, в результате чего стороны отложили принятие решения по дальнейшему сотрудничеству.

Серджи Роберто воспитывался в академии «сине-гранатовых». Всю карьеру он провел в составе каталонского клуба. В текущем сезоне в активе футболиста 11 поединков, в которых он отличился 2 раза и сделал 1 ассист.

Стоимость испанца равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).

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