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Сульшеру дали три матча на исправление ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 28-10-2021

У Уле-Гуннара Сульшера есть 3 игры, чтобы исправить ситуацию в «МЮ».

По данным издания «The Telegraph», норвежец осведомлен, что его готовы уволить. Произойдет это в том случае, если команда продолжит показывать плохие результаты.

В «Манчестер Юнайтед» уже начали проработку вопроса по замене Сульшера. Источник уверяет, что именно с этим связана задержка решения об отставке норвежца. Клуб хочет получить больше времени для выбора нового наставника.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» разговаривали с представителями Конте касательно возможного сотрудничества, и итальянец якобы согласился.

Ближайшие три матча «МЮ» проведёт с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Манчестер Сити».

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