Толиссо намерен покинуть «Баварию» по окончании сезона

Дата публикации: 28-10-2021

По информации Николо Скиры, Корентин Толиссо намерен уйти из «Баварии» ближайшим летом. Его соглашение с мюнхенцами действует до июня 2022 года. Журналист сообщил, что стороны прекратили переговоры, а агент француза уже занялся поисками нового места работы для своего клиента.



Ранее СМИ писали, что в услугах Толиссо заинтересован миланский «Интернационале». «Нерадзурри» рассчитывают подписать хавбека по окончании сезона, когда он пополнит ряды свободных агентов.



«Бавария» была готова отпустить француза еще в августе. Клуб рассчитывал заработать на трансфере игрока 10 млн евро. На Корентина претендовали «Арсенал», «Ювентус», «МЮ» и «Вест Хэм», но он остался в Мюнхене.



В сезоне 21/22 Толиссо провел за «Баварию» 5 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.