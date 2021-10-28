Клопп – кандидат номер один для «Барселоны»
Дата публикации: 28-10-2021
«Барселона» определилась с основным кандидатом на пост тренера клуба.
Sport.es пишет, что руководство каталонцев хочет видеть во главе команды Юргена Клоппа, в настоящее время работающего с «Ливерпулем».
Текущий сезон «блаугранас» рассматривают как переходный. Рональд Куман продолжит тренировать команду, но продлевать с голландцем контракт, который истекает летом 2022 года, в «Барсе» не планируют.
В клубе ждут завершения сезона, чтобы предпринять попытку переманить Клоппа. В качестве запасного варианта рассматривается Томас Тухель, возглавляющий «Челси». Однако заполучить немца также будет непросто.
В 10 матчах Примеры «Барселона» набрала всего 15 баллов и занимает 9 место в турнирной таблице.