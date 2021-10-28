Себальос может перейти из «Реала» в «Рому»

Дата публикации: 28-10-2021

По данным Sport.es, Даниель Себальос может сменить «Реал» на «Рому». В своей команде хавбека хочет видеть Моуринью. Римляне обсуждают условия перехода испанца с зимы. Сам полузащитник готов попрощаться с мадридцами.



Последние 2 сезона Себальос находился в аренде в «Арсенале», после чего вернулся на «Сантьяго Бернабеу». Однако пока ему не удалось провести ни одного матча в составе «сливочных». Виной всему повреждение, полученное во время Олимпиады, после которого футболист долго восстанавливался.



Будущее Даниеля определит Карло Анчелотти. Если итальянец откажется от услуг хавбека, то «Реал» попытается продать его. За своего футболиста боссы «галактикос» хотят получить не меньше 20 000 000 евро.



Контракт Себальоса с испанским грандом в силе до 30 июня 2023 года.