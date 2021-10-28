“Игра в кальмара”: ставки на самый модный сериал сезона на 1xBet

Дата публикации: 28-10-2021

Статистики уже сбились с ног, обновляя список рекордов, которые установил за несколько недель после появления на Netflix корейский сериал “Игра в кальмара”. Перечню достижений позавидуют Лионель Месси с Криштиану Роналду, а новостной поток, связанный с сериалом, не ослабевает.

Достаточно сказать, что уже к середине октября сериал посмотрело 111 миллионов человек, что сделало его самым популярным в истории стримингового сервиса. Кроссовки Vans, которые носят герои сериала, бьют рекорды по продажам, выросшим более чем на 8000%. Номер телефона, который случайно засветился в сериале, ежедневно разрывался от тысяч звонков, так что создателям “Игры в кальмара” даже пришлось менять кадры с ним.

На фоне того, что создателю сериала Хван Дон Хеку пришлось продать ноутбук, пока он ждал, что его идея хоть кому-то понравится, все это выглядит настоящей сказкой. И пусть сам корейский режиссер говорит, что за время работы над первым сезоном потерял 6 зубов, все ждут ответа на один вопрос: будет ли продолжение? Сам Хван уже успел намекнуть, что рассматривает такой вариант, но однозначного ответа не дал.

Зато ответ знают всезнающие эксперты из букмекерской компании 1xBet, которые уже начали принимать ставки, связанные со вторым сезоном. Рассмотрим несколько из них.

Поставить на то, что Netflix анонсирует 2-й сезон до конца 2021 года, можно за 1.65, на то, что такого анонса не будет - за 2.1. Большая вероятность первого варианта выглядит логичной, ковать железо надо, пока оно горячо. Второй сезон нужен всем и резать курицу (или, если угодно, кальмара), несущую золотые яйца, не будет никто. Вопрос только в том, чтобы успеть сделать ставку до того, как руководство стриминговой сети сделает свое заявление.

Можно сделать ставку на то, что в игру “Red Light, Green Light” сыграют в новом сезоне. Корейский аналог “Море волнуется раз” породил сотни видеокосплеев, которые видели даже те, кто не смотрел сериал. На примере этой игры людей учат переходить дорогу, футболисты показывают свое умение контролировать тело, в общем, меметичный потенциал огромен - почему бы и не случиться повторению? Коэффициент на это равен 4.

Отдельная группа ставок у 1xBet есть на главного героя сериала Сон Ги-хуна. Полюбившийся многим обаятельный пройдоха, который поменялся на глазах к концу сезона, явно показал, что его не устраивает роль молчаливого счастливчика-миллионера. Поставить на то, что он вернется в игру и примет участие в следующих "Играх в кальмара", можно с коэффициентом 1,9.

Впрочем, это не единственный вариант с его участием, за который 1xBet готов вознаградить игроков - скажем, коэффициент на то, что Сон станет надзирателем равен 6, а на то, что он заменит Фронтмена - 16. Последнее, кстати, вполне вероятно, если вспомнить…

Но давайте без суперспойлеров - смотрите сериал, делайте ставки на 1xBet и получайте выигрыш за свою интуицию и понимание того, как работают крутые сюжеты!